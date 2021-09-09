В Киеве увеличили количество улиц с велосипедной инфраструктурой: где именно

В Киеве увеличили количество улиц с велосипедной инфраструктурой: где именно

На разных этапах реализации, разработки и согласования схем находятся 18 улиц города.

В Киеве продолжают расширять велосипедную инфраструктуру.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Так, по его словам, в настоящее время на различных этапах реализации, разработки и согласования схем находятся 18 улиц столицы Украины.

"Начата реализация части магистрального веломаршрута “Оболонь-Подол-Центр". Так, на ул. Г. Сковороды, что является частью веломаршрута, уже устроена велосипедная полоса. Она соединяет ул. Набережно-Крещатицкую, где продолжаются работы, и сердце Подола – пешеходную Контрактовую площадь.

На улице Героев Сталинграда в рамках капитального ремонта также устроят двусторонние велодорожки, которые присоединятся к велодорожкам, которые уже есть на проспекте Степана Бандеры", — отметил Густелев.

Также, по его словам, на улицах Сретенской и Филиппа Козицкого реализовали новые схемы организации дорожного движения с общим движением велосипедистов и автотранспорта с ограничением разрешенной скорости до 30 км/ч. Сейчас дорожные службы завершают нанесение дорожной разметки.

КГГА

Участок общего движения велосипедистов и автотранспорта на ул. Сретенской соединит ул. Большую Житомирскую, где планируется устройства полосы движения общественного транспорта и велосипедов, и ул. Стрелковую. Также велоинфраструктура на ул. Сретенской соединится с имеющейся велосипедной полосой на ул. Олеся Гончара.

"На ул. Филиппа Козицкого впервые в столице введена велосипедная полоса встречного движения. Также рядом обустраивается велоинфраструктура на улицах Генерала Воробьева и Нищинского, чтобы совместить жилой массив Чоколовка с будущим магистральным веломаршрутом "Соломенка-Центр", который сейчас проходит экспертизу и запланирован к реализации", — подытожил заместитель председателя КГГА.

Кроме того, недавно на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал была устроена первая в столице левоповоротная велосипедная зона ожидания с отнесенной вперед стоп-линией, которая улучшает видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку