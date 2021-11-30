В Киеве ужесточают контроль за платной парковкой: что известно

В Киеве ужесточают контроль за платной парковкой: что известно

Все еще существует серьезное количество неправильно поставленных автомобилей.

Киев усиливает контроль за платной парковкой.

Об этом в комментарии UBR рассказал заместитель директора транспортного департамента КГГА Виталий Осьмак.

Так, по его словам, на сегодняшний день доставкой на штраф-площадки неправильно припаркованных автомобилей занимаются эвакуаторы только двух коммунальных предприятий.

"На сегодняшний день, учитывая объем задач инспекции по парковке по другим вопросам, для доставки транспортных средств, временно задержанных парковочными инспекторами, на специальные площадки или стоянки используются только эвакуаторы коммунальных предприятий "Киевтранспарксервис" и "Центр организации дорожного движения", — отметил Осьмак.

В то же время, уверяют в транспортном департаменте, в настоящее время парковочная инспекция продолжает выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на улицах Киева. На нарушителей правил выписываются административные штрафы.

"Транспортные средства, размещение которых существенно мешает дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, временно задерживаются инспекторами по парковке с доставкой на хранение на специальную площадку или стоянку", — резюмировал Осьмак.

Добавим, что на данный момент тарифы за парковку в Киеве следующие:

стоимость одного часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час ;

; стоимость во ІІ зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час ;

; в спальных районах города стоимость остается без изменений – 5 грн/час ;

; в выходные, праздничные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными для парковки можно оплатить исключительно в терминале Easy Pay.