В Киеве в начале недели наблюдаются серьезные пробки: где не проехать

В Киеве в начале недели наблюдаются серьезные пробки: где не проехать

Существенно затруднено движение в центре.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 11 октября, наблюдаются серьезные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, трудно проехать по улицам Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи") и Вадима Гетьмана.

Также осложнение движения наблюдается на проспектах Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Политехнический институт" до Национального цирка Украины), Леся Курбаса, Воздухофлотском, Валерия Лобановского и Голосеевском.

В центре столицы пробки есть на Набережном шоссе, улицах Большой Васильковской, Жилянской, Андреевском спуске, а также на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки. Что касается мостов, то самая сложная ситуация на Северном, Русановском и Патона в сторону правого берега.

На левом берегу, в свою очередь, авто заполонили проспекты Романа Шухевича, Освободителей, Броварской и Николая Бажана. Также трудно проехать по улицам Оноре де Бельзака, Генерала Жмаченко, Миропольской, Братиславской и Центральной.

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