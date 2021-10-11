В Киеве в начале недели наблюдаются серьезные пробки: где не проехать

Существенно затруднено движение в центре.
В Киеве по состоянию на утро понедельника, 11 октября, наблюдаются серьезные пробки.
Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, трудно проехать по улицам Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи") и Вадима Гетьмана.
Также осложнение движения наблюдается на проспектах Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Политехнический институт" до Национального цирка Украины), Леся Курбаса, Воздухофлотском, Валерия Лобановского и Голосеевском.
В центре столицы пробки есть на Набережном шоссе, улицах Большой Васильковской, Жилянской, Андреевском спуске, а также на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки. Что касается мостов, то самая сложная ситуация на Северном, Русановском и Патона в сторону правого берега.
На левом берегу, в свою очередь, авто заполонили проспекты Романа Шухевича, Освободителей, Броварской и Николая Бажана. Также трудно проехать по улицам Оноре де Бельзака, Генерала Жмаченко, Миропольской, Братиславской и Центральной.