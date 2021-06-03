В Киеве в полном камуфляже заметили обновленную версию популярного среди украинцев кроссовера KIA Sportage

Это его уже второе появление перед мировой премьерой.

На дорогах Киева в полном камуфляже заметили кроссовер KIA Sportage.

Об этом сообщает АвтоЦентр.

Как известно, недавно KIA показала тизерные изображения этой модели перед мировой премьерой, которая состоится 8 июня. Отмечается, что за вид модели пятого поколения отвечал вице-президент KIA по дизайну Карим Хабиб, который работал в BMW и Infiniti.

Относительно его появления в столице Украины, то новый "Спортейдж" попался на улице Новоконстантиновской. Кроме тотального черного камуфляжа, этот автомобиль имел также и немецкие регистрационные номера.

autocentre.ua

Интересно, что ранее этот прототип был замечен на Столичном шоссе.

В линейку моторов кроссовера войдут дизельные и бензиновые моторы. Среди них — 1,6 — и 2,0-литровые дизельные двигатели и 1,6 и 2,5 литровые бензиновые агрегаты. Самым мощным будет турбогибрид на базе 1,6-литрового мотора. Он будет выдавать 230 лошадиных сил.

Добавим, что KIA Sportage является одной из самых популярных моделей новых авто в Украине. Кроссовер регулярно становится бестселлером месяца и постоянно пользуется спросом среди украинцев.

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