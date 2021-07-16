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В Киеве водителей могут ждать новые штрафы: за что можно получить денежное наказание

В Киеве водителей могут ждать новые штрафы: за что можно получить денежное наказание

КГГА

Для этого были установлены соответствующие информационные таблички.

Как известно, с 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку авто.

Чтобы дать водителям время освоиться и привыкнуть к новым правилам, а также установить необходимые приложения и научиться в них ориентироваться, руководство столицы решило не привлекать к ответственности за неоплаченную стоянку в течение двух недель. Впрочем, теперь правонарушителям никак не удастся избежать денежного наказания.

Так, с 16 июля в столице Украины начало действовать правило, согласно которому все водители, которые не оплатят за парковку, будут вынуждены заплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно .

Отметим, что штраф накладывается на юридического владельца автомобиля, а не на водителя, который не оплатил парковку.

Сейчас тарифы за парковку в Киеве следующие:

  • стоимость одного часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час;
  • стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях — 25 грн/час;
  • в спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час;
  • в выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По информации КГГА, в городе уже установили соответствующие информационные таблички нового образца на официальных парковках. На них нанесена информация о тарифах и удобных способах безналичной оплаты парковки. Они являются частью комплексной программы города по вытеснению из улиц нелегальных парковщиков.

© КГГА
КГГА

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.