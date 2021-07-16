В Киеве водителей могут ждать новые штрафы: за что можно получить денежное наказание

В Киеве водителей могут ждать новые штрафы: за что можно получить денежное наказание

Для этого были установлены соответствующие информационные таблички.

Как известно, с 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку авто.

Чтобы дать водителям время освоиться и привыкнуть к новым правилам, а также установить необходимые приложения и научиться в них ориентироваться, руководство столицы решило не привлекать к ответственности за неоплаченную стоянку в течение двух недель. Впрочем, теперь правонарушителям никак не удастся избежать денежного наказания.

Так, с 16 июля в столице Украины начало действовать правило, согласно которому все водители, которые не оплатят за парковку, будут вынуждены заплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно .

Отметим, что штраф накладывается на юридического владельца автомобиля, а не на водителя, который не оплатил парковку.

Сейчас тарифы за парковку в Киеве следующие:

стоимость одного часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час;

стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях — 25 грн/час;

в спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час;

в выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По информации КГГА, в городе уже установили соответствующие информационные таблички нового образца на официальных парковках. На них нанесена информация о тарифах и удобных способах безналичной оплаты парковки. Они являются частью комплексной программы города по вытеснению из улиц нелегальных парковщиков.

КГГА

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

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