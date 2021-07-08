В Киеве водителям скоро начнут выписывать новые штрафы: что известно

Начнется это с 16 июля.

Как известно, с 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку авто.

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Чтобы дать водителям время освоиться и привыкнуть к новым правилам, а также установить необходимые приложения и научиться в них ориентироваться, руководство столицы решило не привлекать к ответственности за неоплаченную стоянку в течение двух недель.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Так, вместо штрафов за задержку оплаты парковки они будут вести с водителями разъяснительные беседы. Если автомобилистов не будет на месте, им оставят подробную инструкцию с описанием порядка оплаты и размерами штрафов.

"До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию.

Водители, которые не оплатили за парковку, вместо постановления о возбуждении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно зайти на parking.kyiv.digital и получить все необходимые подсказки ", — отметил Усов.

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Добавим, что в случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно. Штраф налагается на юридического владельца автомобиля, а не на водителя, который не оплатил парковку.

Ранее рассказывалось о том, что в Киеве могут позволить парковаться бесплатно.

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