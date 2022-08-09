В Киеве временно отменили оплату за парковку авто на муниципальных площадках

В столице Украины временно приостановлена оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис".

Такая временная мера связана с судебным процессом относительно стоимости парковки, который сейчас продолжается. Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Эти изменения отражены в приложении "Киев Цифровой".

Об этом говорится в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Таким образом, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

"Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед тем, как возобновить плату за парковку, столичные власти известят горожан заранее.

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