В Киеве введут новую плату для автомобилистов: придется платить до 11 тысяч гривен в месяц

В Киеве введут новую плату для автомобилистов: придется платить до 11 тысяч гривен в месяц

Парковка под домом в центре столицы будет стоить 10 700 грн.

В Киеве в этом году парковка автомобиля возле домов будет стоить до 11 тысяч гривен в месяц.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского городского совета Константин Яловой.

"Если вы живете в центре города и в вашем доме нет паркинга, парковка машины будет стоить 10 700 гривен в месяц. Если вы живете во второй парковочной зоне (Сырец, Демеевка, Голосеево, Левобережная), вы заплатите 7700 в месяц. В спальном районе — 1540 ", — написал Яловой.

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Он добавил, что для жителей введут скидки на парковку у своих домов. В этом году еще предстоит платить полную стоимость, а в 2022-м предложат получить 1 абонемент на квартиру с 50% скидкой. Однако жителей спальных районов скидка не касается.

В то же время депутат отметил, что в столице на протяжении многих лет строили новые дома без паркингов, а плотная застройка новых жилых кварталов не позволяет обустроить достаточно мест для парковки.

Также, по его словам, в настоящее время отсутствует прозрачный действенный контроль за использованием средств, полученных за парковку.

Ранее сообщалось, что в Киеве освободят "захваченные" парковки и введут бронирования машиномест.

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