В Киевской области нашли уникальный Opel, который 68 лет простоял в сарае

В Киевской области нашли уникальный Opel, который 68 лет простоял в сарае

Автомобиль сохранил большую часть оригинальных заводских комплектующих.

В Киевской области блогеру удалось найти уникальную "капсулу времени" — Opel P4 1935 выпуска.

Соответствующий экземпляр нашел Roma Urraco. Так, по его словам, этот автомобиль последние 68 лет простоял без движения в деревянном сарае. Впрочем, несмотря на долгий простой и непрезентабельный внешний вид, автомобиль сохранил большую часть оригинальных заводских комплектующих, передает Motor.

Opel P4 выпускали на заводе в немецком Рюссельсхайме с 1935 по 1937 годы. За этот период инженеры собрали около 66 тысяч автомобилей в кузовах седан и полу-кабриолет, в основе которых лежал модифицированный Opel 1,2 Liter.

Кузов автомобиля представлял тонкую металлическую оболочку на деревянном каркасе. В салоне автомобиля присутствовала приборная панель, оборудованная двумя большими круглыми индикаторами желтого цвета с зеленой подсветкой, которые включали в себя спидометр, одометр, датчик топлива и масляный манометр. Кроме того, на панели располагались переключатели фар, щеток стеклоочистителя и поворотников.

В движение автомобиль приводил 1,1-литровый четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением, отдача которого составляла 23 лошадиные силы. Максимальная скорость заднеприводного Opel P4 составляла 85 километров в час.

По неизвестной причине в 1953 году автомобиль поставили в сарай, в котором машина провела следующей 68 лет. Почти через семь десятилетий Opel сохранил большую часть оригинальных запчастей, включая родной мотор, коробку передач, ходовую часть и даже желтые номерные знаки старого образца. Машина дожила до наших дней практически в аутентичном состоянии и является отличной заготовкой для дальнейшей реставрации.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку