В МВД объяснили определенный нюанс относительно возвращения обязательного техосмотра автомобилей

Он не будет касаться частных водителей.

Министерство внутренних дел рассказало важную деталь относительно возвращения обязательного техосмотра автомобилей.

Отмечается, что новый порядок обязательного технического контроля не будет предусматривать возвращение проверок для частных автомобилистов.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

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Он указал, что разработанный ведомством проект постановления КМУ, которым вводятся изменения в порядок ОТК, оставляет без изменений список транспортных средств, подлежащих обязательной проверке:

грузовые автомобили и средства грузоподъемностью свыше 3,5 тонны;

транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам;

автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров.

"Они всегда проходили техосмотр. Так будет и дальше", — отметил Смольянинов, подчеркнув, что этот перечень расширяться не будет.

Чем для украинских водителей может обернуться возвращение техосмотра

Добавим, что прохождение обязательного техосмотра отменили с 2011 года. Но после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина обещала технический осмотр вернуть. Ежегодно непопулярную среди украинских водителей процедуру пытаются восстановить. Большинство украинских водителей техосмотр проходили за взятки.

Ранее рассказывалось о том, что МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с определенным новшеством.

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