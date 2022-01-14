В МВД после жуткого ДТП предложили усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде

В результате аварии погибли супруги.
В Министерстве внутренних дел предложили усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде.
Такое мнение высказал советник МВД Украины Антон Геращенко.
По его словам, Украина остается государством, в котором у полиции связаны руки по поводу злостных нарушителей правил дорожного движения. Полицейский не может забрать водительские права даже у явно нетрезвого водителя. Между тем, суды завалены текущими делами и не очень быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде.
Он просит законодателей принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях и процессуальном кодексе, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течение 72 часов с момента вступления в суд протокола по статье 130 КУоАП.
"Скорость и неотвратимость наказания для любителей поездить в нетрезвом состоянии станет важнейшим фактором превенции таких ужасных трагедий, как произошедшая на Харьковской окружной", — подытожил Геращенко.
Отметим, что накануне на кольцевой дороге легковушка вылетела на встречку и вогналась в такси. Таксист вез свою семью. Он с женой погиб на месте, умер и водитель легковушки. Дети, ехавшие на заднем сиденье такси без автокресел, оказались в больнице. Рядом с двойняшками сейчас круглосуточно дежурят их бабушки.
Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.