В МВД после жуткого ДТП предложили усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде

В МВД после жуткого ДТП предложили усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде

В результате аварии погибли супруги.

В Министерстве внутренних дел предложили усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Такое мнение высказал советник МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, Украина остается государством, в котором у полиции связаны руки по поводу злостных нарушителей правил дорожного движения. Полицейский не может забрать водительские права даже у явно нетрезвого водителя. Между тем, суды завалены текущими делами и не очень быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде.

Он просит законодателей принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях и процессуальном кодексе, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течение 72 часов с момента вступления в суд протокола по статье 130 КУоАП.

"Скорость и неотвратимость наказания для любителей поездить в нетрезвом состоянии станет важнейшим фактором превенции таких ужасных трагедий, как произошедшая на Харьковской окружной", — подытожил Геращенко.

ДТП в Харьковской области: врачи борются за жизнь двойняшек

Отметим, что накануне на кольцевой дороге легковушка вылетела на встречку и вогналась в такси. Таксист вез свою семью. Он с женой погиб на месте, умер и водитель легковушки. Дети, ехавшие на заднем сиденье такси без автокресел, оказались в больнице. Рядом с двойняшками сейчас круглосуточно дежурят их бабушки.

Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.