В МВД рассказали, чего ждать "евробляхерам" после окончания льготной растаможки

В МВД рассказали, чего ждать "евробляхерам" после окончания льготной растаможки

Последняя возможность легализовать подобные машины завершается 10 ноября.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, чего ждать владельцам автомобилей на европейской регистрации после завершения льготного растаможивания.

Об этом он сообщил на брифинге СНБО.

"Закон четко предусматривал, на моей памяти три или пять сроков для продления, возможности, легализации этих транспортных средств. Полиция в течение этого времени, в течение этих мораториев, не налагала штрафы, как вы знаете, поэтому с завтрашнего дня национальная полиция будет выполнять предусмотренные законом нормы.

Речь идет обо всех предусмотренных законах, в том числе – штрафования и предусмотренных законом нормах", — сказал Монастырский.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 10 ноября.

"Евробляхеры" имеют последний шанс растаможить авто по льготному тарифу

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