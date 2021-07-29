В МВД рассказали, сколько сейчас в Украине электрических автомобилей

Украинцы стали чаще пересаживаться на экологические авто.
В Украине зарегистрировано 29 345 электрических автомобилей.
Об этом сообщили на странице Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
«Все больше и больше украинцев выбирают для себя именно «зеленый» вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа», — отметили в ГСЦ МВД.
Также они добавили, что для электрокаров предусмотрены специальные номерные знаки зеленого цвета. Чтобы их зарегистрировать нужно взять талон электронной очереди и прийти в сервисный центр МВД.
Напомним, что недавно Верховная Рада освободила от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним в Украине. Также парламент поддержал законопроект по стимулированию развития отрасли экологического транспорта.
Ранее сообщалось, что в Украине начала работать самая мощная зарядная станция для электрокаров.