В ОАЭ теперь можно ездить на авто с украинскими водительскими правами

Там не надо будет иметь международное удостоверение и дополнительно сдавать экзамены.
Сегодня, 1 октября, вступил в силу меморандум о взаимном признании и обмене национальных удостоверений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Теперь каждый украинец, который переезжает в Эмираты, сможет конвертировать свои водительские права на их аналог по упрощенной процедуре — не надо будет повторно сдавать экзамены. Такое упрощение касается только категорий "А" и "В".
Также граждане Украины, которые временно находятся в ОАЭ, могут управлять автомобилем, если имеют с собой национальное удостоверение водителя. Международные права можно не получать.
Отмечается, что аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.
"Международный договор стал результатом почти трехлетней слаженной работы специалистов МВД, МИД и Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах", — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что украинским автомобилистам рассказали о нюансах и ограничениях по водительскому удостоверению за рубежом.