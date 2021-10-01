В ОАЭ теперь можно ездить на авто с украинскими водительскими правами

В ОАЭ теперь можно ездить на авто с украинскими водительскими правами

Там не надо будет иметь международное удостоверение и дополнительно сдавать экзамены.

Сегодня, 1 октября, вступил в силу меморандум о взаимном признании и обмене национальных удостоверений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Теперь каждый украинец, который переезжает в Эмираты, сможет конвертировать свои водительские права на их аналог по упрощенной процедуре — не надо будет повторно сдавать экзамены. Такое упрощение касается только категорий "А" и "В".

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Также граждане Украины, которые временно находятся в ОАЭ, могут управлять автомобилем, если имеют с собой национальное удостоверение водителя. Международные права можно не получать.

Отмечается, что аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.

"Международный договор стал результатом почти трехлетней слаженной работы специалистов МВД, МИД и Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что украинским автомобилистам рассказали о нюансах и ограничениях по водительскому удостоверению за рубежом.

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