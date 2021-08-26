В Одессе начнут работать девять камер автофиксации нарушений ПДД: где они будут расположены

В Одессе начнут работать девять камер автофиксации нарушений ПДД: где они будут расположены

Нарушители будут получать "письма счастья".

В Одессе вскоре начнут работу девять камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что решение об их запуске будет вынесено на ближайшую сессию городского совета, и в случае положительного вердикта автовладельцам будут приходить "письма счастья". Как информировал ранее вице-мэр Сергей Тетюхин, в городе уже установили десять камер автофиксации. Согласно проекту решения сессии, запустить должны девять из них.

Семь камер включат в Суворовском районе. Две будут работать на Южной дороге (на перекрестке с улицей Державина) и фиксировать нарушения в обе стороны. Еще две - на Николаевской дороге: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую — в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения при движении в сторону центра города. Еще одна пара камер появится на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской. Камера на Добровольского будет фиксировать нарушения автомобилистов, двигающихся от улицы Бочарова в сторону Давида Ойстраха.

Камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет фотографировать нарушения при движении от Инглези в сторону Левитана, а возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать тех, кто превышает скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.

Учитывая, что 30% от суммы собранных штрафов хотят перечислять в местные бюджеты, в будущем решении городского совета сомневаться не приходится.

Ранее рассказывалось о том, что камеры автофиксации нарушений ПДД также заработают в трех областях и четырех других городах Украины.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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