В патрульной полиции рассказали новые подробности относительно появления автомобилей-фантомов на дорогах Украины

Пока эти машины еще не выезжали на дороги.

Несколько дней назад появилась информация о появлении на киевских улицах фантомных патрулей полиции (авто без характерных опознавательных знаков): Skoda Kodiaq серого цвета с гражданскими номерами, но внутри "набитыми" датчиками и радарами.

Ожидается, что такое нововведение будет больше дисциплинировать водителей соблюдать правила дорожного движения. Однако первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий факт появления таких патрулей не подтвердил, передает UBR.

"Они еще не работают, и никто не выезжал. "Фантомы" сейчас проходят процедуры оформления, регистрации, сертификации и все остальное, согласно договору. Когда их нам передадут — мы сообщим. Просто так, без нашего уведомления общественности, на дороги они не уедут", — отметил Билошицкий.

Что касается сроков, в Нацполиции пока не берутся что-то прогнозировать, но уверяют, что как только автомобили будут готовы, их сразу же начнут использовать на дорогах. Там не хотят спешить называть конкретные даты, поскольку, исходя из договоренностей, автомобили ждали еще полгода назад.

Добавим, что патрульной полиции передали четыре автомобиля-фантомы, которые стоили 6,6 миллиона гривен. Они могут контролировать скорость попутных и встречных авто. В будущем количество "фантомов" планируют увеличить.

Скрытые мигалки и сирены: патрульным выдали четыре автомобиля-фантомы

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