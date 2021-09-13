В приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта: какие функции будут доступны

Сейчас разработчики готовят его к релизу в бета-версии

В Киеве появится новый сервис "Движение транспорта", который будет доступен в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что этот сервис оцифровывает данные КП "Киевпастранс" о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.

Так, благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте. Поиск можно будет осуществлять по номеру маршрута или по названию остановки.

Кроме того, приложение будет отображать время отправление транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно осуществить пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в "Избранное", чтобы всегда иметь их под рукой.

Разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Привлекать пользователей будут, чтобы они оставляли отзывы о нем, чтобы улучшать и дополнять сервис, учитывая предложения горожан.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку