В сервисных центрах МВД подорожало хранение номерных знаков на авто: сколько теперь придется платить

В сервисных центрах МВД подорожало хранение номерных знаков на авто: сколько теперь придется платить

Для получения этой услуги нужны определенные документы.

В сервисных центрах МВД подорожало хранение номерных знаков на автомобиль.

Об этом говорится на официальном Facebook-странице ведомства.

Так, с 24 сентября вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД стоит 9 грн в сутки без учета НДС. Отметим, что ранее эта услуга стоила 3 грн/сутки.

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Так, для тех, кто снял с регистрации свое транспортное средство и хочет сохранить номерные знаки, для того чтобы использовать их при регистрации другого транспортного средства, придется оплачивать хранение своих номеров в сервисном центре МВД.

Для получения услуги понадобятся:

заявление;

документы, удостоверяющие личность;

регистрационные документы на транспортное средство;

платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

После окончания оплаченного срока хранения необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае номерные знаки будут потеряны.

Ранее рассказывалось о том, что Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы.

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