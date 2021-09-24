В сервисных центрах МВД подорожало хранение номерных знаков на авто: сколько теперь придется платить

Для получения этой услуги нужны определенные документы.
В сервисных центрах МВД подорожало хранение номерных знаков на автомобиль.
Об этом говорится на официальном Facebook-странице ведомства.
Так, с 24 сентября вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД стоит 9 грн в сутки без учета НДС. Отметим, что ранее эта услуга стоила 3 грн/сутки.
Так, для тех, кто снял с регистрации свое транспортное средство и хочет сохранить номерные знаки, для того чтобы использовать их при регистрации другого транспортного средства, придется оплачивать хранение своих номеров в сервисном центре МВД.
Для получения услуги понадобятся:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
После окончания оплаченного срока хранения необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае номерные знаки будут потеряны.
Ранее рассказывалось о том, что Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы.