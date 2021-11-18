В Сети показали, как могла бы выглядеть обновленная версия "Таврия" 2022 года

В Сети показали, как могла бы выглядеть обновленная версия "Таврия" 2022 года

Модель выглядит довольно эффектно.

В Сети решили пофантазировать относительно того, как бы могла выглядеть рестайлинговая версия Tavria Nova.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовал независимый дизайнер – Роман Прядко.

Он частично сохранил стилистику модели, кузов – трехдверный хэтчбек, размеры и расположение основных агрегатов. В частности, массивный бампер, горизонтальное отверстие в радиаторной решетке, квадратные фары и даже отверстия колесных дисков.

В общем, вышла довольно правдоподобная версия, которая могла бы выпускаться, если бы модель "дожила" до 2022 года.

Ранее Роман Прядко показал вид прототипа "Таврии" 2022 сзади, хотя с этого ракурса общего с предшественником меньше. В частности, наклон багажной дверки у оригинальной "Таврии" был больше, а бампер состоял из одной детали. Впрочем, это лишь фантазия дизайнера, которую активно обсуждают в соцсетях поклонники "Таврии".

Добавим, что Прядко показал и "Таврию" в 2021 году.