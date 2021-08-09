В Сети показали самый мощный в мире "Запорожец": имеет более 4 тысяч лошадиных сил

В Сети показали самый мощный в мире "Запорожец": имеет более 4 тысяч лошадиных сил

Он может разгоняться до 300 км/ч.

В Сети показали самый мощный в мире "Запорожец", который имеет более 4 тысяч лошадиных сил.

Об этом сообщает сайт "Pro.Berdiansk".

Автомобиль показали в Бердянске, куда его привезли для участия в местных гонках. Его создала гоночная команда ZAZ GTR AZMOL, пилот которой Сергей Соловченко собирался разогнать автомобиль в драг-рейсе до 250 км/ч.

Однако это не максимальная скорость уникального "Запорожца". Он может развивать целых 300 км/ч. Из-за этого в авто установили специальную систему торможения, которая включает в себя парашют.

Как сообщает сайт "Индустриальное Запорожье", сам Сергей и создал этот "Запорожец". Он приобрел его в 2004 году и несколько лет работал над автомобилем. Мастер устанавливал ему различные мощные двигатели и совершенствовал кузов. В итоге пилот оснастил машину специализированным для драг-рейсинга двигателем на 8,8 литра.

pro.berdyansk.biz

Напомним, что в Польше выставлен на продажу ЗАЗ-968М 1987 года за 17 000 евро.

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