В Сети представили, каким мог бы быть украинский суперкар: фото

Он выглядит довольно стильно.
Независимый украинский дизайнер представил рендерные изображения отечественного суперкара.
Соответствующий дизайн этого автомобиля, получившего название VEPR Agile, создал Роман Прядко.
Отметим, что какие-либо подробности или объяснения автор скетчей не предоставляет. Но дизайн VEPR Agile чем-то напоминает современные гиперкары Bugatti, входящие в число самых быстрых автомобилей на планете.
Соответствующие фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.
Конечно, такой автомобиль вряд ли когда-нибудь построят в Украине. Хотя, может, и среди украинцев найдется амбициозный изобретатель, который сделает VEPR Agile реальностью.
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