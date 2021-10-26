В Сети представили, каким мог бы быть украинский суперкар: фото

В Сети представили, каким мог бы быть украинский суперкар: фото

Он выглядит довольно стильно.

Независимый украинский дизайнер представил рендерные изображения отечественного суперкара.

Соответствующий дизайн этого автомобиля, получившего название VEPR Agile, создал Роман Прядко.

Отметим, что какие-либо подробности или объяснения автор скетчей не предоставляет. Но дизайн VEPR Agile чем-то напоминает современные гиперкары Bugatti, входящие в число самых быстрых автомобилей на планете.

Соответствующие фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

Конечно, такой автомобиль вряд ли когда-нибудь построят в Украине. Хотя, может, и среди украинцев найдется амбициозный изобретатель, который сделает VEPR Agile реальностью.

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