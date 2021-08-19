В трех областях Украины заработают камеры автофиксации нарушений ПДД: где именно

В трех областях Украины заработают камеры автофиксации нарушений ПДД: где именно

Они начнут свою работу с 20 августа.

В трех областях Украины анонсировано появление новых камер автоматической фото и -видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, работа этих систем начнется 20 августа. Отмечается, что камеры будут установлены на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД

Житомирская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

- на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

- на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

- на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

Житомир (3 прибора контроля "КАСКАД")

- Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);

- Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловской (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Хуторивка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).

Черкассы (4 приборы контроля "КАСКАД")

- просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливской (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов (3 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Билошицкий также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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