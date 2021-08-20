В Украине 80% импортируемых авто были подержанными: из каких стран больше всего ввозят машины с пробегом

В Украине 80% импортируемых авто были подержанными: из каких стран больше всего ввозят машины с пробегом

Новых авто больше всего привозят из Японии.

В Украину за первую половину 2021 года было импортировано 280,3 тысяч легковых автомобилей, и 80% из них были подержанными.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость всех авто составляла более 2,1 миллиардов долларов США. По сравнению с первым полугодием прошлого года импорт машин вырос почти на 87 000 единиц или на 45 процентов.

Наибольшее количество автомобилей с пробегом было импортировано из Германии — 46 тыс. единиц, общая таможенная стоимость которых составляла $231 миллион.

На втором месте США, откуда импортировали 40 тыс. подержанных автомобилей на сумму $286 млн. Замыкает тройку Польша — 25 тыс. авто (на $66 млн).

В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония, с которой завезли 11,2 тыс. машин, которые стоили почти $260 млн. Далее следуют Китай и Румыния, из которых прибыло 11 тыс. и 5,8 тыс. новых машин соответственно. Импорт новых автомобилей от первых стоил $38 млн, а из Румынии — $ 67 млн.

Ранее сообщалось, что названо самый популярный тип кузова авто, которому отдают предпочтение украинцы.

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