В Украине активно разрабатывают двигатель для электромобилей

В настоящее время готовится тестирование его уменьшенного прототипа.

В Украине приступили к активной разработке двигателя для электромобилей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил главный инженер, а также основатель CoolOn – Виталий Брызгалов.

"На сегодняшний день эта работа выполнена и имеем четкий план действий и несколько стратегий развития и мы полноценно начинаем путь развития и становления. Начинаем привлекать инвестиции и строить нового крупного производителя, основанного на технологическом и экономическом преимуществе глубоколокализованного производства и новых современных технологий.

Одна из технологий, наш собственный электрический двигатель CoolDrive. Недавно мы полностью перепроектировали его и сейчас готовим тестирование уменьшенного прототипа, для окончательного утверждения дизайна ротора и статора", – отметил Брызгалов.

Он также отметил, что делать мотор не сложно, современные материалы и моделирование позволяют оптимизировать модель и выжать максимально возможное из каждого килограмма металла в конструкции. Главная сложность в надежности.

Добавим, что CoolOn – украинский коммерческий электромобиль. Его разработка начались несколько лет назад, но инженеры постоянно модифицировали свой автомобиль и вышли на весьма потрясающие показатели. Они настолько неплохи, что автомобилем заинтересовались и западные журналисты.

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