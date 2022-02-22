В Украине анонсирован старт продаж Toyota RAV4 в необычной версии: какая стоимость

Модель предлагается еще в пяти комплектациях.

На украинский рынок вышел популярный внедорожник Toyota RAV4 в спецверсии Adventure .

Об этом сообщает Auto24.

Отмечается, что кроме внедорожной версии Adventure эта модель будет презентована еще в пяти комплектациях — Live, Active, Lounge, Style и Premium.

Все автомобили получили обновление экстерьера: новая передняя оптика, светодиодные противотуманные фары; и интерьера, в частности LED-подсветки в салоне и розетки USB (Type-C) 3А для зарядки смартфонов и других устройств (вместо Type-A 2,1A).

Так, RAV4 Adventure имеет выразительный вид благодаря особому дизайну передней части. Новая полностью черная решетка радиатора создает более яркий визуальный эффект. Логотип Toyota смещен немного вниз. Дизайн автомобиля стал более выразительным благодаря передним противотуманным фарам в новой черной окантовке и светло-серебристой защитной накладке переднего бампера. Эффект также усиливается за счет более широких колесных арок и новых 19-дюймовых легкосплавных дисков с матовой серой отделкой. Сзади установлена серебристая защитная накладка.

RAV4 Adventure также будет доступен в уникальной двухцветной расцветке – сочетании кузова цвета хаки и серой крыши (вместе с передними стойками и задним спойлером).

Комплектация RAV4 Adventure оснащена гибридной электрической силовой установкой Toyota четвертого поколения с полным интеллектуальным приводом, что обеспечивается дополнительным компактным электродвигателем на задней оси. Эффективная и мощная гибридная трансмиссия объединяет электродвигатели и 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат, характеризующийся одним из самых высоких в мире тепловых КПД для серийного двигателя мощностью 222 л.с.

Также все комплектации Toyota RAV4 2022 (кроме Live) получили иллюминацию кнопок управления стеклоподъемниками. В комплектациях Active и Lounge присутствуют и передние детекторы парковки. Модель в комплектации Lounge получила 18-дюймовые новые диски и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Кроме того, Toyota RAV4 Lounge будет доступен еще с передним приводом для 2,0-литрового двигателя. Комплектации Style и Premium получили новый дизайн фар головного света и 19-дюймовые диски. Для комплектации Premium также доступна электрорегулировка переднего пассажирского сиденья, в том числе по высоте.

Все комплектации Toyota RAV4 имеют обновленный внешний вид. Стоимость автомобиля – от 744 290 грн.