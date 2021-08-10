В Украине автоимпортеры предлагают обнулить ввозную пошлину: цены на авто могут снизиться

Стоимость машин может упасть на 12%.

В Украине автомобильные импортеры хотят предложить установить ввозную пошлину 0% на импортные транспортные средства, что может снизить их стоимость минимум на 12%.

Об этом сообщает сайт UBR.ua со ссылкой на гендиректора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Он заявил, что законодательную инициативу по этому вопросу предложат на рассмотрение народным депутатам и Кабинету Министров.

Сегодня в Украине пошлина на автомобили составляет 10%, которая была установлена после подписания соглашения со Всемирной торговой организацией (ВТО). Сейчас это самая низкая ставка, которую позволяет ВТО.

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После подписания соглашения с ЕС в Украине эта ставка еще больше уменьшится. Для этого отведено десятилетний период. Соответственно к 2024 или 2027 году пошлина на европейские авто будет 0%, а на китайские, американские, корейские, китайские — останется 10%.

Назаренко предложил не ждать несколько лет, а установить пошлину 0% раньше. Кроме того, не только на машины из Европы, но и с других рынков. Глава ВААИД убежден, что в необходимости этой нормы можно будет убедить депутатов и правительство.

По его словам, установление нулевой пошлины позволило бы прийти в Украину китайским инвесторам, которые хотят попасть на европейский рынок. Сейчас им мешает это сделать ввозная пошлина в 10% и сертификация.

Эксперты считают, что от обнуления пошлины также "выигрывают" и покупатели. Если стоимость автомобиля упадет на несколько тысяч долларов, то это может стимулировать украинцев не покупать подержанное авто из США или ЕС, а новое в Украине. Это может поднять спрос на автомобили среднего и премиум-класса.

Ранее сообщалось, что в Украине рынок новых легковых авто в июле показал рост.

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