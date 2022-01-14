В Украине АЗС изменили цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

В Украине АЗС изменили цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

Голубое топливо наконец-то начало дешеветь.

Ряд украинских сетей АЗС скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что с начала 2022 года цены на голубое топливо снизились, от 10 до 30 коп./литр.

Так, стоимость сжиженного газа в самой крупной консолидированной сети группы "Приват" в среднем снизилась на 6-7 коп./л. Теперь литр этого топлива там стоит 18,30-18,32 грн.

На АЗС Chipo и "Укргаздобыча" автогаз подешевел на 31 и 21 коп./л до 18,64 грн/л и 18,99 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR упал в цене на 30 коп./л – 19,68 грн/л.

Сети Нефтек, Motto, Фактор, Prime, Marshal, БРСМ и другие снизили цены на 10-21 коп./л.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

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