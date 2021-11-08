В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: что это за модели и кто имеет на них право

В списке пять машин.
Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают подержанные транспортные средства.
Об этом говорится на официальном сайте СЕТАМ.
Отмечается, что сразу пять машин с пробегом могут обзавестись новыми хозяевами.
Так, в списке присутствуют следующие модели авто:
- КамАЗ 1986 года выпуска;
- BMW 320 1998 года выпуска;
- Dodge Status 1998 года выпуска;
- Audi A6 1995 года выпуска;
- Mercedes-Benz C180 в 1988 году выпуска.
Заявки для получения этих машин можно подать до 27 и 28 ноября для всех моделей, кроме BMW. На "немца" заявка принимается до 2 декабря.
Кто именно может получить эти автомобили :
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органы государственной власти;
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заведения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи;
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учреждения исполнения наказаний;
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следственные изоляторы;
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военные формирования;
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на благотворительные цели;
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для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.
Ранее рассказывалось о том, что "Сбербанк" выставил на продажу подержанные автомобили.