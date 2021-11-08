В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: что это за модели и кто имеет на них право

В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: что это за модели и кто имеет на них право

В списке пять машин.

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают подержанные транспортные средства.

Об этом говорится на официальном сайте СЕТАМ.

Отмечается, что сразу пять машин с пробегом могут обзавестись новыми хозяевами.

Так, в списке присутствуют следующие модели авто:

КамАЗ 1986 года выпуска;

1986 года выпуска; BMW 320 1998 года выпуска;

1998 года выпуска; Dodge Status 1998 года выпуска;

1998 года выпуска; Audi A6 1995 года выпуска;

1995 года выпуска; Mercedes-Benz C180 в 1988 году выпуска.

Заявки для получения этих машин можно подать до 27 и 28 ноября для всех моделей, кроме BMW. На "немца" заявка принимается до 2 декабря.

Кто именно может получить эти автомобили :

органы государственной власти;

заведения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи;

учреждения исполнения наказаний;

следственные изоляторы;

военные формирования;

на благотворительные цели;

для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

Ранее рассказывалось о том, что "Сбербанк" выставил на продажу подержанные автомобили.

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