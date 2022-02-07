В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: что за модели и кто имеет на них право

В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: что за модели и кто имеет на них право

Сразу 27 машин могут найти новых владельцев.

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают транспортные средства с пробегом.

Об этом говорится на странице OpenMarket (СЕТАМ) в Facebook.

Так, сразу 27 подержанных автомобилей могут найти нового хозяина.

Итак, под раздачу попали следующие автомобили: Opel Zafira 2001 года выпуска, Opel Frontera 1998 года, Volkswagen Golf 1999 и 2000 годов выпуска, Audi A4 1999 и 2002 года, Volkswagen Passat 1995 года выпуска, Volvo S60 20 Astra 2004 года выпуска, BMW 320D 1999 года, Daewoo Nubira 1999 года выпуска, Citroen C5 2005 года, Volkswagen Bora 1999 года, Ford Focus 2000 и 2001 года, Renault8o 2, BMW 320 CDI 2.

Автомобили находятся в разном техническом состоянии (некоторые из них не на ходу). Большинство имеет иностранную регистрацию, и чтобы их можно было эксплуатировать на дорогах Украины, необходимо будет пройти процедуру растаможки. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля этого года. В бланке следует отметить, почему именно вы должны получить то или иное транспортное средство.

Получить эти машины с пробегом могут только определенные категории лиц. Так, право на владение этими транспортными средствами предоставляется военным формированиям, благотворительным организациям, домам семейного типа, детским домам, учреждениям здравоохранения и другим. Полный перечень разрешенных аппликантов находится ЗДЕСЬ.

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