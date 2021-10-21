В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: какие это модели и кто может их получить

В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: какие это модели и кто может их получить

"Самый свежий" экземпляр 2003 года выпуска.

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают четыре транспортных средства.

Об этом говорится на официальном сайте СЕТАМ.

Отмечается, что безвозмездно отдают конфискованные машины. На этот раз в руки нуждающимся передадут четыре машины. В их числе BMW 316 1998 года BMW 318 1996 года Renault Megane 2000 года и Mitsubishi Galant 2003 года. Автомобили в разном техническом состоянии.

Так, претендовать на бесплатные транспортные средства могут не все желающие. По словам генерального директора площадки "СЕТАМ", в основном такие машины передают военным частям, интернатам, детским домам семейного типа, приемным семьям, органам госуправления, а также в тюрьмы и следственные изоляторы.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте организации до 7 ноября 2021 года. В ней нужно указать, почему именно вы должны получить транспортное средство.

Ранее рассказывалось о том, что "Ощадбанк" выставил на продажу подержанные автомобили.

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