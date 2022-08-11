В Украине безумно взлетел спрос на электромобили: топ-5 "зеленых" моделей, которым отдавали предпочтение в июле

Рынок электромобилей во второй месяц лета показал существенный рост.
Так, в июне номерные знаки получили 1 732 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что подобное количество в 2,3 раза больше, чем в прошлом и на 64% по сравнению с показателем предыдущего месяца. Однако доля новых машин в регистрациях электромобилей составила всего 11% против 20% в июле 2021-го.
Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто остается Nissan Leaf. В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 288 автомобилей этой модели.
Второй результат у Volkswagen е-Golf, за которую своими кошельками проголосовали 151 автомобилист. На третьем месте – Volkswagen ID.4. В активе этой модели 134 регистрации. Также в топ-5 июля попали Renault Zoe — 112 и Tesla Model 3 — 75.
Всего с начала года украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тысячи машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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