В Украине более 50% ввезенных "евроблях" старше десяти лет — исследование

Речь идет о тех экземплярах, которые попали с 2019 года.

В Украине существенно увеличился средний возраст ввозимых автомобилей на европейской регистрации.

Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами Opendatabot.

Отмечается, что 52% ввезенных в Украину так называемых "евроблях" с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения, с 2014 по 2018 годы средний возраст ввезенных авто был менее 5 лет. Это был период массовых регистраций транспорта на "еврономерах".

Временное упрощение таможенного оформления транспортных средств в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 года и окончательно завершилось в начале ноября текущего года. В результате нескольких волн льготного растаможивания авто на "еврономерах" в стране вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось их количество.

С 2019 по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто – 1 613 503 единиц.

opendatabot.com

"Ситуация с перевозкой подержанных автомобилей выгодна для ЕС, но максимально не выгодна и не логична для Украины. Так, в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса "Евро-4" (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах — прим.), вместо этого подержанные авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту "Евро-2". Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время будет большая проблема с этим", — комментирует Олег Назаренко, глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины.

Ранее рассказывалось о том, что владельцы "евроблях" прибегли к еще одному способу лишения своих авто.