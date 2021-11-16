В Украине будут по-новому платить налог на авто: сколько придется отдать

В Украине будут по-новому платить налог на авто: сколько придется отдать

Сумма будет расти, если его игнорировать.

Украине с 2022 года по-новому будут платить налог на авто.

Как известно, ежегодно в Украине должны платить налоги на машины, стоимость которых превышает 375 "минималок" ( 2,2 миллиона гривен ). Впрочем, уже с 2022-го перечень может значительно увеличиться, а вместо 2,2 млн платить придется за автомобиль, который стоит от 200 минималок ( 1,2 миллиона ), передает Obozrevatel.

Такие нормы предусмотрены законопроектом №5600, который вскоре во втором чтении примут депутаты Верховной Рады. Документ разработал Кабмин. Сколько и за что нужно платить:

по старым правилам: авто стоит от 375 минималок, а его возраст составляет не более 5 лет;

по новым правилам: авто стоит от 200 минималок, а его возраст не больше 5 лет.

Ставка транспортного налога составит 25 тысяч гривен за каждый автомобиль. Если не уплатить такой налог в течение 60 дней, сумма будет расти. Если заплатить за первые 90 дней – плюс 10% к штрафу; после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы (так называемый налоговый залог).

С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2021 году, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Добавим, что воспользоваться машиной можно и в залоге, но реализовать либо подарить ее не получится. Более того, налоговики вправе забрать автомобиль, продать его из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Чаще всего должники после налогового залога сразу платят по счетам.

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