В Украине для фур и грузовиков начали применять новый незаконный штраф

Водителям крупногабаритного транспорта нужно быть внимательнее.

Работники "Укртрансбезопасности" начали применять "новый" штраф за перегрузки, который не совсем законным.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Так, при применении этого штрафа "Укртрансбезопасность" ссылается на абз.3 ч.1 ст.60 Закона №2344-III, который предусматривает штраф 1 700 грн за перевозку грузов без оформления документов, перечень которых определен ч.4 ст.48 Закона. Квалифицируют такие факты как перевозка грузов с превышением весовых норм от 2% до5% без соответствующего разрешения.

Однако, существует правовой принцип «non bis in idem» – "дважды за одно и то же правонарушение". Содержание этого принципа – запрет привлекать физическое или юридическое лицо дважды к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

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В это же время, лицо может быть привлечено за одно и тоже правонарушение к различным видам ответственности, в частности, нести гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, не противоречит принципу "non bis in idem". В соответствии со статьей 61 Конституции Украины "никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение".

С учетом указанных принципов, в Законе и предусмотрели специальную категорию административно-хозяйственных штрафов за перевозку грузов с превышением весовых норм от 5% и выше без соответствующего разрешения. По ошибочной логике "Укртрансбезопасности", при условии превышения весовых параметров более 5% есть право за одно нарушение (превышение весовых норм) вынести постановление на основании абз.3 ч.1 ст.60 и одновременно на основании абз.14-16 ч.1 ст. 60 Закона.

Однако, за одно и тоже нарушение по превышению весовых норм двойное привлечение к одному виду административной ответственности является грубым нарушением принципа "non bis in idem" и статьи 61 Конституции Украины.

Таким образом, применение административно-хозяйственного штрафа за превышение весовых норм от 2% до 5% является незаконным. В таких случаях может быть начислена только плата за проезд.

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