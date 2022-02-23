В Украине для продажи впервые выставили на аукцион конфискованные автомобили нарушителей ПДД

В Украине для продажи впервые выставили на аукцион конфискованные автомобили нарушителей ПДД

В списке – две машины.

Исполнительная служба впервые выставила на аукцион изъятые за неуплату штрафов за нарушение ПДД автомобили.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель министра юстиции Украины по исполнительной службе Андрей Гайченко.

Большинство машин, изымающих ДВС, владельцы чаще всего "выкупают", уплатив все долги буквально за несколько дней, впрочем, некоторые модели дошли до реализации на площадке OpenMarket – СЕТАМ. Впервые с момента введения Минюстом соответствующей инициативы.

Так, недавно государственными исполнителями Соломенского ГИС (г. Киев) изъяты автомобили у владельцев, не уплачивавших штрафы за нарушение правил дорожного движения, а именно – вождение в состоянии алкогольного опьянения и вождение без водительских прав.

Как отмечается, владелец автомобиля Mitsubishi Lancer имеет на счету 36 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 82 тысячи гривен, в настоящее время оценочная стоимость авто составляет около 114 тысяч гривен. Между тем, владелец авто Chevrolet Kalos имеет задолженность в 97,4 тысячи грн (9 постановлений о взыскании штрафов). Рыночная стоимость данного автомобиля составляет 103 тысячи грн.

После реализации имущества средства будут направлены на погашение задолженности по уплате штрафов в пользу государства.

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