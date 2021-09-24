В Украине для водителей меняются правила: что необходимо соблюдать

Они начнут действовать уже скоро.

В Украине с 1 октября вне населенных пунктов даже днем водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар при движении.

Это правило предполагает пункт 9.8 ПДД, утвержденных постановлением правительства от 10.10.2001 № 1306.

Так, пункт говорит о том, что каждое транспортное средство за городом или населенным пунктом должен ехать с включенными дневными ходовыми огнями. Если же они чисто физически отсутствуют в силу того, что разработчик не предусмотрел их наличие, то водителям нужно включать ближний свет фар. Это правило действует в любое время суток, включая светлое.

Согласно п. 1.10 ПДД дневные ходовые огни — внешние световые приборы белого цвета, предусмотрены конструкцией автомобиля. Они установлены спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток. Объясняют это необходимостью четко обозначать движущееся транспортное средство. В холодный сезон погода затрудняет это. За счет включенных дневных ходовых в условиях плохой погоды, происходит меньше аварийных ситуаций.

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За невыполнение этой нормы вас могут остановить полицейские. На первый раз вы получите предупреждение. В дальнейшем, в случае невыполнения этого требования можно получить штраф в размере 425 грн. Впрочем, на самом деле такие действия правоохранителей являются неправомерными из-за неправильного толкования ПДД и применения норм КоАП. Последний предусматривает наказание за нарушение правил пользования предупредительными сигналами в процессе начале движения или изменении его направления, тогда как о наказании за невключение приборов во время движения — ничего не сказано.

Добавим, что придерживаться этого правила водители должны до 1 мая.

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