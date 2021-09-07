В Украине до конца года заработает 270 камер автофиксации нарушений — МВД

В Украине до конца года заработает 270 камер автофиксации нарушений — МВД

В следующем году закупят еще 100 таких комплексов.

В Украине до конца 2021 года должны установить 270 камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Уже установлен целый ряд таких комплексов. Только за последний месяц было установлено 58 комплексов автоматической фиксации. К концу года их будет 270", — сказал Монастырский.

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Он добавил, что в 2022 году министерство планирует закупить еще около 100 таких камер. Хотя, по его словам, в стране почти 2 тысячи мест с высокой концентрацией аварий.

Министр отметил, что с такими темпами понадобится 10 лет, чтобы установить комплексы автофиксации на всех этих точках. Поэтому он призывает общины сотрудничать с государством

"Общины, которые в первую очередь сами заинтересованы в том, чтобы в пределах их населенного пункта было безопасно. Поэтому мы предлагаем справедливое распределение штрафов, которые будут поступать от таких комплексов. Наше предложение — чтобы в соотношении 25 процентов поступали тому, кто установит эти камеры в четко определенных полицией местах ", — сообщил глава МВД.

Ранее сообщалось, что в Украине камеры автофиксации нарушений ПДД могут признать незаконными.

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