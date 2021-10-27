В Украине готовятся начать выпуск новых электробусов

Эта модель имеет запас хода в 250 км.

В Украине в скором времени начнут выпуск новых электробусов GRANTON GTZ6129BEVR .

Этот демонстрационный автобус планируется завезти в Украину в декабре 2021 года и провести украинскую сертификацию. Более того, электробус GRANTON GTZ6129BEVR уже прошел испытание в Европе и имеет европейский сертификат, передает "Укравтопром".

Так, общая пассажировместимость этой модели составляет до 80 пассажиров (в зависимости от планировки салона и количества установленных модулей батарей). Кузов GRANTON GTZ6129BEVR построен из коррозостойкого алюминиевого сплава и композитных материалов.

Одним из преимуществ нового электробуса являются литий-железо-фосфатные батареи, разделенные на 10 модулей, 8 из которых находятся в задней части кузова автобуса, а 2 на крыше. Общая емкость аккумуляторов – 299,5 киловатт-часа, что позволяет эксплуатировать его целый день без подзарядки. Полная зарядка батарей длится от 2,5 до 4 часов, в зависимости от мощности зарядного устройства.

Что касается запаса хода, то он составляет 250 км. Когда именно GRANTON GTZ6129BEVR выйдет на маршруты – не сообщается.

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