В Украине хотят пускать на автобусные маршруты исключительно электробусы: когда это может произойти

Также планируется введение процентной квоты на этот вид транспорта отечественного производства.
Министерство инфраструктуры Украины предложило електрофицировать автобусы общественного пользования.
Так, ведомство разработало законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно стимулирования использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".
В частности, этим документом предусматривается:
- ввести использование электробусов в сфере регулярных пассажирских перевозок установив, что от 01.01.2030 допускаются к использованию исключительно электробусы;
- дополнить обязательные условия конкурса на перевозку пассажиров нормой, предусматривающей наличие минимальной процентной доли, которую должны занимать электробусы в парке перевозчика: не менее 20% с 01.01.2025, не менее 40% с 01.01.2027, не менее 80% с 01.01.2029.
Кроме того, законопроектом предлагается введение процентной квоты на электробусы отечественного производства в парках автомобильных перевозчиков. Отмечается, что они должны иметь не менее 90% электробусов отечественного производства, на долю которых должно приходиться не менее 85% мест для сидения пассажиров из общего числа мест для сидения пассажиров, которыми оборудован парк электробусов перевозчика.
Добавим, что Мининфраструктуры также предложило поэтапный запрет ввоза авто с ДВС.