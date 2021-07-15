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В Украине хотят пускать на автобусные маршруты исключительно электробусы: когда это может произойти

В Украине хотят пускать на автобусные маршруты исключительно электробусы: когда это может произойти

В Украине хотят пускать на автобусные маршруты исключительно электробусы: когда это может произойти

Вголос

Также планируется введение процентной квоты на этот вид транспорта отечественного производства.

Министерство инфраструктуры Украины предложило електрофицировать автобусы общественного пользования.

Так, ведомство разработало законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно стимулирования использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".

В частности, этим документом предусматривается:

  • ввести использование электробусов в сфере регулярных пассажирских перевозок установив, что от 01.01.2030 допускаются к использованию исключительно электробусы;
  • дополнить обязательные условия конкурса на перевозку пассажиров нормой, предусматривающей наличие минимальной процентной доли, которую должны занимать электробусы в парке перевозчика: не менее 20% с 01.01.2025, не менее 40% с 01.01.2027, не менее 80% с 01.01.2029.

Кроме того, законопроектом предлагается введение процентной квоты на электробусы отечественного производства в парках автомобильных перевозчиков. Отмечается, что они должны иметь не менее 90% электробусов отечественного производства, на долю которых должно приходиться не менее 85% мест для сидения пассажиров из общего числа мест для сидения пассажиров, которыми оборудован парк электробусов перевозчика.

Добавим, что Мининфраструктуры также предложило поэтапный запрет ввоза авто с ДВС.