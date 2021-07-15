В Украине хотят пускать на автобусные маршруты исключительно электробусы: когда это может произойти

Также планируется введение процентной квоты на этот вид транспорта отечественного производства.

Министерство инфраструктуры Украины предложило електрофицировать автобусы общественного пользования.

Так, ведомство разработало законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно стимулирования использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".

В частности, этим документом предусматривается:

ввести использование электробусов в сфере регулярных пассажирских перевозок установив, что от 01.01.2030 допускаются к использованию исключительно электробусы;

дополнить обязательные условия конкурса на перевозку пассажиров нормой, предусматривающей наличие минимальной процентной доли, которую должны занимать электробусы в парке перевозчика: не менее 20% с 01.01.2025, не менее 40% с 01.01.2027, не менее 80% с 01.01.2029.

Кроме того, законопроектом предлагается введение процентной квоты на электробусы отечественного производства в парках автомобильных перевозчиков. Отмечается, что они должны иметь не менее 90% электробусов отечественного производства, на долю которых должно приходиться не менее 85% мест для сидения пассажиров из общего числа мест для сидения пассажиров, которыми оборудован парк электробусов перевозчика.

Добавим, что Мининфраструктуры также предложило поэтапный запрет ввоза авто с ДВС.

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