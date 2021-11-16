В Украине хотят вернуть для водителей штрафные баллы за нарушение ПДД

В Украине хотят вернуть для водителей штрафные баллы за нарушение ПДД

Уже разрабатывается соответствующий законопроект.

В Украине могут вернуть для автомобилистов штрафные баллы за нарушение ПДД.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"О вопросе введения штрафных баллов — то есть той положительной практики, которая есть в зарубежных странах и доказала свою эффективность, мы должны ввести у нас.

И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", — сказал Белошицкий.

Отметим, что система баллов и штрафов для водителей была введена в 2015 году. Согласно установленной норме, каждому водителю ежегодно (со дня получения права на управление транспортным средством) насчитывалось 150 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов.

Среди таких нарушений – превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение по полосе общественного транспорта, тротуаров или пешеходных дорожек, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда переезда. После исчерпания лимита водитель за такие нарушения должен платить штрафы в денежном виде.

Добавим, что система штрафных баллов была отменена в конце апреля 2020 года.

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