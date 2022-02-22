В Украине хотят ввести новую систему штрафов для водителей: что известно

В Украине хотят ввести новую систему штрафов для водителей: что известно

В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Вскоре в Украине могут ввести новый принцип штрафов за нарушение Правил дорожного движения .

Так, в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №7026-1.

Документ предусматривает двукратное увеличение штрафов для тех, кто совершит от трех до пяти правонарушений в течение года. Если водитель нарушит от пяти до десяти раз – сумма штрафа вырастет в пять раз. Если нарушений будет больше 10 – могут лишить водительских прав сроком до двух лет, передает Auto24.

По словам авторов законопроекта, документ призван усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих ПДД.

"Под систематическим правонарушением в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и нарушением правил дорожного движения подразумевается совершение трех и более таких противоправных действий в течение года", — говорится в проекте Закона.

На данный момент документ находится на рассмотрении в парламентском Комитете по правоохранительной деятельности. Впоследствии его передадут на рассмотрение парламента.

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