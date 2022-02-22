В Украине хотят ввести новую систему штрафов для водителей: что известно

В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.
Вскоре в Украине могут ввести новый принцип штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Так, в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №7026-1.
Документ предусматривает двукратное увеличение штрафов для тех, кто совершит от трех до пяти правонарушений в течение года. Если водитель нарушит от пяти до десяти раз – сумма штрафа вырастет в пять раз. Если нарушений будет больше 10 – могут лишить водительских прав сроком до двух лет, передает Auto24.
По словам авторов законопроекта, документ призван усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих ПДД.
"Под систематическим правонарушением в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и нарушением правил дорожного движения подразумевается совершение трех и более таких противоправных действий в течение года", — говорится в проекте Закона.
На данный момент документ находится на рассмотрении в парламентском Комитете по правоохранительной деятельности. Впоследствии его передадут на рассмотрение парламента.
Читайте также:
В Украине начали работу еще более 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены
Как проверить и уплатить новые штрафы за нарушение ПДД
Пил шампанское и разговаривал по телефону: полиция Великобритании задержала водителя фургона, который нагло игнорировал все правила ПДД