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В Украине изготовили новую многофункциональную машину: что о ней известно

В Украине изготовили новую многофункциональную машину: что о ней известно

specmachinery.com.ua

Она сделана на базе грузового шасси IVECO.

В Украине изготовили автогидроподъемник DS-300 из Южной Кореи марки DASAN.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что эта автовышка рассчитана на поднятие на высоту до 30 метров, при этом максимальный вылет стрелы достигает 18 метров. В свою очередь безопасная нагрузка на конце стрелы составляет 300 кг.

© specmachinery.com.ua
specmachinery.com.ua

Автовышка DASAN, которая сделана на базе грузового шасси IVECO Eurocargo, предназначена для выполнения различных функций.

Это высотные работы по обслуживанию и ремонту светофоров, уличных фонарей, звукоизоляции стен и обеспечения работы охранного освещения. Также — монтаж и сервис электросетей, коммуникационных устройств связи, объектов кабельного телевидения.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы стали больше интересоваться коммерческими автомобилями.

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