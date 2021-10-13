В Украине изготовили новую многофункциональную машину: что о ней известно

Она сделана на базе грузового шасси IVECO.
В Украине изготовили автогидроподъемник DS-300 из Южной Кореи марки DASAN.
Об этом сообщает Specmachinery.
Отмечается, что эта автовышка рассчитана на поднятие на высоту до 30 метров, при этом максимальный вылет стрелы достигает 18 метров. В свою очередь безопасная нагрузка на конце стрелы составляет 300 кг.
Автовышка DASAN, которая сделана на базе грузового шасси IVECO Eurocargo, предназначена для выполнения различных функций.
Это высотные работы по обслуживанию и ремонту светофоров, уличных фонарей, звукоизоляции стен и обеспечения работы охранного освещения. Также — монтаж и сервис электросетей, коммуникационных устройств связи, объектов кабельного телевидения.
Ранее рассказывалось о том, что украинцы стали больше интересоваться коммерческими автомобилями.