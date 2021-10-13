В Украине изготовили новую многофункциональную машину: что о ней известно

В Украине изготовили новую многофункциональную машину: что о ней известно

Она сделана на базе грузового шасси IVECO.

В Украине изготовили автогидроподъемник DS-300 из Южной Кореи марки DASAN.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что эта автовышка рассчитана на поднятие на высоту до 30 метров, при этом максимальный вылет стрелы достигает 18 метров. В свою очередь безопасная нагрузка на конце стрелы составляет 300 кг.

specmachinery.com.ua

Автовышка DASAN, которая сделана на базе грузового шасси IVECO Eurocargo, предназначена для выполнения различных функций.

Это высотные работы по обслуживанию и ремонту светофоров, уличных фонарей, звукоизоляции стен и обеспечения работы охранного освещения. Также — монтаж и сервис электросетей, коммуникационных устройств связи, объектов кабельного телевидения.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы стали больше интересоваться коммерческими автомобилями.

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