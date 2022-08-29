В Украине изменилась стоимость бензина и дизеля в опте: какая ситуация с ценами на эти виды топлива в регионах

Неделя в опте ознаменовалась довольно странными и нетипичными для рынка событиями — повышением цен на дизтопливо и одновременно снижением на бензин.

Так, с 19 по 26 августа оптовая стоимость бензина А-95 снизилась на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельное топливо за неделю выросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) и торговалось в среднем по 46,25 грн/л.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95", передает Enkorr.

В частности, оптовые партии А-95 в пятницу, 26 августа, предлагались в ценовом диапазоне 40-44 грн/л, что ниже на 1-2 грн/л по сравнению с прошлой неделей. Также на рынке находились единичные предложения бензина А-92. В среднем его можно было приобрести за 41,25 грн/л, или на 50 копеек дешевле недели назад. Трейдеры объясняют падение цен на партии высокооктана в Украине понижением котировок в Европе на этот нефтепродукт.

Что касается дизеля, то его торговля велась в пределах 43-49 грн/л, что также свидетельствует о повышении на 2-3 грн/л по сравнению с 19 августа. В А-95 отмечают, что это первое повышение оптовых цен за последние 60 дней.

Отмечается, что самые низкие цены на дизель зафиксированы в южном регионе — 43-46 грн/л, а с минувшей пятницы цена выросла на 2-3 грн/л. В западном регионе этот диапазон выглядел как 44-47 грн/л, что также свидетельствует о росте цен на 2-3 грн/л по сравнению с 19 августа. При этом в регионе ресурс можно приобрести как автонормами, так и вагонными партиями. Стоимость последних была на уровне 55 500 грн/т.

Оптовые цены в северном регионе за неделю также подтянулись на 1-2 грн/л, и 26 августа торговля в этих областях велась в пределах 45-48 грн/л. Здесь также предлагались вагонные партии ДТ, их стоимость составляла 55 200 грн/т. Несколько дороже можно было приобрести дизельное топливо в центральных и восточных регионах. В этих областях страны дизель предлагался по ценам 46-49 грн/л, а рост за неделю составил 2-3 грн/л.

В "А-95" прогнозируют, что при сохранении текущих европейских котировок цена на оптовые партии дизтоплива установится в диапазоне 47-49 грн/л. В то же время больших изменений на розничном рынке эксперты пока не ожидают.

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