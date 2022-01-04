В Украине изменилась стоимость первой регистрации легкового автомобиля

Все из-за увеличения прожиточного минимума.

В Украине с 1 января изменилась стоимость первой регистрации легкового автомобиля.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

Так, в связи с увеличением размера прожиточного минимума в Украине изменились суммы, определяющие размер сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации автомобиля.

Отмечается, что три процента платят в том случае, если автомобиль стоит не более 165-ти размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года. Четыре процента – если авто стоит от 166 до 290 размеров прожиточного минимума, а пять процентов – если машина стоит свыше 290 размеров прожиточного минимума.

Добавим, что с 1 января прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 481 гривну.

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