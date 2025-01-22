В Украине изменили некоторые правила для водителей: какие нововведения следует знать

Новые правила вступят в силу через шесть месяцев.

В Украине изменили некоторые правила для водителей Теперь водительские удостоверения будут доставляться через выбранного почтового оператора, а также упростили процедуру снятия с учета автомобилей.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В частности, введены возможности выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию лица и за дополнительную плату доставку водительских прав, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи). Ранее такая процедура осуществлялась исключительно назначенным оператором почтовой связи" связи – акционерным обществом "Укрпочта"", — говорится в сообщении.

Владельцам транспортных средств предоставлено право снимать автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины. Это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев.

Сообщается, что изменения будут способствовать облегчению процедуры для тех, кто пользуется транспортными средствами, сезонно или временно не использует их. Целью этих изменений является повышение гибкости и удобства административных услуг для граждан.

Напомним, после российской кибератаки возобновили государственный реестр, позволяющий осуществлять перерегистрацию транспортных средств в сервисных центрах МВД.

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