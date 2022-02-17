В Украине изменились цены на автогаз: за сколько им сейчас можно заправиться

В Украине изменились цены на автогаз: за сколько им сейчас можно заправиться

Коррективы внесли несколько сетей.

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 17 февраля , скорректировали цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Так, наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, где ресурс подешевел на 21-22 коп./л, до 17,89-17,14 грн/л. В некоторых регионах продукт подешевел на 5-15 коп./л. На 17 февраля стоимость автогаза в сети "Приват" находится в диапазоне 17,14-18,39 грн/л.

В то же время такие сети, как "БРСМ-Нефть" и Motto, подняли цены в среднем на 5-6 коп./л, до 19,05 и 18,88 грн/л соответственно.

Средняя стоимость автогаза 17 февраля в Украине составила 18,86 грн/л.

enkorr.ua

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