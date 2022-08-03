В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения: что известно

В частности, речь идет о теоретической и практической подготовке.

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

Так, теперь можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует 1 год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД.

Кроме того, для практических занятий можно выбрать любую автошколу в желаемом городе. После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно 2 года.

Отмечается также и то, что в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

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