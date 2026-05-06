В Украине изменят возраст для получения водительского удостоверения: со скольких лет можно будет сесть за руль

Водительское удостоверение / © ТСН

В Украине готовят реформу дорожного законодательства, которая адаптирует ее правила к директивам Евросоюза. Главными новациями станут разрешение на управление мопедами с 15 лет, автомобилями — с 17, введение новых категорий прав и полное юридическое приравнивание электронных водительских удостоверений к бумажным.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В Украине планируют обновить правила в сфере дорожного движения. Законопроект №15200 предусматривает имплементацию положений Директивы ЕС 2025/2205 и изменение подходов к допуску граждан к управлению транспортом. Эти изменения являются частью обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Основной акцент делается на качестве подготовки водителей, проверке их практических навыков и соответствия медицинским критериям.

Новые категории водительских прав и технические требования

Законопроект предлагает гармонизировать классификацию транспорта с европейскими стандартами.

Категория АМ будет предусматривать право управления мопедами и легкими квадроциклами весом до 350 кг и максимальной скоростью до 45 км/ч.

Категория А2 станет промежуточной — для мотоциклов мощностью до 35 кВт перед переходом к более мощной технике.

Также уточняются требования к категориям B, C и D, в частности относительно веса, габаритов и количества пассажиров. Например, для D1 устанавливается ограничение до 16 мест и длина транспорта до 8 м.

С какого возраста можно будет получить водительские права

В документе предлагается ввести принцип поэтапного получения водительских прав. Возраст водителя будет зависеть от сложности и мощности транспорта.

Подростки смогут управлять мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами уже с 15 лет.

Получить категории B и BE позволят с 17 лет, но только при условии управления под наблюдением водителя со стажем не менее двух лет.

Для категории A (мощные мотоциклы) устанавливается минимальный возраст 20 лет при наличии не менее двух лет опыта с категорией A2 или 24 года — без предыдущего стажа.

Управление транспортом категорий D и DE предлагают разрешить с 24 лет или с 21 года — при условии прохождения профессиональной подготовки.

Таким образом, Украина фактически может перейти к европейской модели, где право управления сложными транспортными средствами зависит не только от возраста, но и от подтвержденного опыта. Ожидается, что это будет способствовать уменьшению аварийности среди молодых водителей и повышению безопасности на дорогах.

Электронные водительские удостоверения и техпаспорт

Отдельный блок изменений касается цифровизации. Законопроект предусматривает полное признание электронных документов — водительские удостоверения и свидетельства о регистрации будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Пользоваться этими документами можно будет исключительно в электронном виде без обязательного бумажного дубликата. Порядок создания, использования и проверки таких документов будет определять правительство, как и правила обработки и защиты персональных данных.

Независимо от формата — пластик или цифровой вариант — для каждого водителя предусмотрено единое удостоверение.

В итоге речь идет о переходе к полноценной цифровой системе, которая должна упростить проверки, сократить бюрократию и обеспечить интеграцию с европейскими сервисами.

Приоритет административной процедуры

Предложенные новации формируют новую модель доступа к управлению транспортом и могут существенно повлиять на административную практику.

Применение норм Закона «Об административной процедуре» означает, что любые отказы — в выдаче водительского удостоверения или регистрации автомобиля — должны быть четко обоснованными. Государственные органы будут обязаны объяснять свои решения, а граждане получат больше возможностей для их обжалования.

Любой отказ в предоставлении услуги, например, отказ в выдаче прав после экзамена или отказ в регистрации авто из-за технических несоответствий, больше не может быть формальной отпиской. Административный акт должен содержать фактические и юридические основания его принятия. А перед принятием негативного для лица решения субъект властных полномочий обязан предоставить человеку возможность предоставить свои объяснения и доказательства.

Имплементация положений Закона «Об административной процедуре» в профильный Закон «О дорожном движении» меняет сам подход к взаимодействию граждан с сервисными центрами МВД — от вертикальной модели к четко регламентированной процедурной системе.

Согласно законопроекту, административная процедура теперь распространяется на все основные этапы, связанные с оформлением и использованием водительских документов.

В части допуска к управлению транспортом она охватывает принятие решений относительно получения прав, их аннулирования, временного приостановления, восстановления, а также процедуры обжалования таких решений.

В сфере регистрации транспорта аналогичные правила будут применяться к решениям о регистрации, перерегистрации и снятии авто с учета.

Таким образом, любые решения государственных органов в этих вопросах должны приниматься по определенной процедуре, что существенно расширяет возможности граждан для их обжалования.

Документ также предусматривает административный механизм обжалования. Это позволяет человеку сначала обратиться с жалобой в орган высшего уровня, например, в Главный сервисный центр МВД, где решение будет проверяться не только с точки зрения законности, но и целесообразности.

Прекращение и возобновление водительских прав

Законопроект детализирует порядок аннулирования и восстановления водительских прав. Документ определяет, что удостоверение теряет силу в случае завершения срока действия, потери, обмена или если владелец не забрал готовый документ в течение года.

Кроме того, права, полученные впервые, аннулируются в случае лишения права управления из-за нарушения правил дорожного движения.

Если право управления было приостановлено по решению суда, его возобновление возможно только после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов, а также прохождения внеочередного медицинского осмотра.

В случае, если основания для возобновления возникают позже, чем через год, водитель обязан повторно сдавать экзамены уже по высшей категории, указанной в удостоверении.

Инклюзивность обучения водителей

Также обновляются требования к подготовке инструкторов и аккредитации учебных заведений. В частности, больше внимания будет уделяться навыкам оказания домедицинской помощи, а также созданию условий для обучения ветеранов и людей с инвалидностью.

Критерии для аккредитации заведений и квалификационные требования к инструкторам будет определять МВД во взаимодействии с другими профильными ведомствами в сфере образования, транспорта и охраны труда.

В то же время Кабинет министров получит полномочия устанавливать единые стандарты и утверждать типовые учебные программы для подготовки и переподготовки водителей.

