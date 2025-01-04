В Украине камеры автофиксации начали штрафовать за отсутствие полиса "автоцивилки"

С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об автостраховании. Он регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автоцивилки".

Об этом говорится в новом законе 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Теперь проверка наличия полиса "автоцивилки" будет осуществляться не только полицией, но и с помощью камер автофиксации. Это позволит штрафовать водителей не только за нарушение ПДД, но и за отсутствие страхового полиса.

Согласно новым правилам, штрафы за отсутствие страховки будут налагаться не на водителя, а на юридического владельца транспортного средства. Штраф за отсутствие полиса остается на уровне 425 грн.

Напомним, страхование авто существенно подорожает с 1 января.

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