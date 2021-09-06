В Украине камеры автофиксации нарушений ПДД могут признать незаконными

КСУ проверит законность привлечения к ответственности владельца авто, а не водителя.

В Украине 9 сентября Конституционный Суд на очередном заседании может признать незаконной работу камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте суда.

Такая же участь может постигнуть инспекторов по парковке.

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КСУ проверит положения статьи 14-2 КУоАП на несоответствие Конституции Украины и основным принципам права. Это сделают из-за того, что ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет юридический владелец транспортного средства, а не водитель.

Суд рассмотрит жалобы о неконституционности привлечения к ответственности владельцев ТС за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо инспекторами по парковке.

Напомним, что ранее Большая палата Конституционного суда Украины изменила формат рассмотрения дел в случае нарушения ПДД, зафиксированные в авторежиме.

Ранее сообщалось, что в Украине запустят еще 21 камеру автоматической фиксации нарушений ПДД.

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